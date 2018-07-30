Вища рада правосуддя звернеться в Раду для оцінки дій нардепа Лінька

Вища рада правосуддя розглянула повідомлення судді Оболонського районного суду Києва про втручання в його діяльність

Вища рада правосуддя звернеться до Верховної ради (ВР) для оцінки дій народного депутата Дмитра Лінька. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВРУ.

Вища рада правосуддя розглянула повідомлення судді Оболонського районного суду міста Києва Сергія Родіонова про втручання в його діяльність.

"Прийнято рішення звернутися у Верховну раду для оцінки дій народного депутата України Дмитра Лінька, а саме дотримання етики та високих стандартів поведінки народного депутата України", - йдеться в повідомленні.

Суддя повідомив, що 8 жовтня 2017 року їм розглядалося клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою двох осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 289 Кримінального кодексу.

За словами судді Родіонова, при розгляді в залі суду перебувала група невідомих осіб, серед яких був народний депутат Дмитро Лінько.

"Особи вели себе зухвало, заважали проводити судове засідання, в тому числі висловлювали погрози застосування насильства, що перешкоджали виходу із залу судових засідань судді та секретаря судових засідань, намагалися заподіяти тілесні ушкодження підозрюваних, які перебували під вартою. Також в цей же день народний депутат Лінько поширив у публікаціях інтернет-видань "Інформатор" інформацію про те, що суддя Родіонов взяв хабар у розмірі 30 тисяч доларів за те, що випустить на волю автовикрадачів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що дії народного депутата не відповідали вимогам Конституції.

Відповідно до статті закону України "Про статус народного депутата" дії Лінько в Оболонському районному суді міста Києва не відповідають вимогам Конституції та законам України.

Вища рада правосуддя прийняв внести до Генеральної прокуратури України подання про притягнення до встановленої законом відповідальності осіб, якими допущено бездіяльності, що полягає у внесення в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомостей за повідомленням судді Оболонського районного суду міста Родіонова.

Нагадаємо, раніше на своїй сторінці в Facebook Лінько звинуватив суддю Родіонова в дуже м'яких рішеннях щодо київських автовикрадачів.