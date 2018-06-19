Высшие учебные заведения могут ввести специальность энергоаудитора

Минрегион ведет соответствующие переговоры с 13-ю вузами

Министерство регионального развития Украины ведет переговоры с 13-ю высшими учебными заведениями о введении специальности энергоаудитора. Об этом сегодня во время презентации результатов и дальнейших шагов внедрения реформы энергоэффективности сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы сегодня ведем с 13-ю высшими учебными заведениями переговоры о том, чтобы готовить согласно компетенции, сертифицировать наших энергоаудиторов", - сказал Зубко.

Обучение, по его словам, будет осуществляться в рамках создания в Украине рынка энергоаудита.

Напомним, в апреле сообщалось, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства работает над упрощением процедуры предоставления разрешений на работы по повышению энергоэффективности.