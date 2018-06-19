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Высшие учебные заведения могут ввести специальность энергоаудитора

НовостиЭнергетика    19.06.2018 - 15:28
Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)
Фото: Геннадий Зубко (РБК-Украина)

Минрегион ведет соответствующие переговоры с 13-ю вузами

Министерство регионального развития Украины ведет переговоры с 13-ю высшими учебными заведениями о введении специальности энергоаудитора. Об этом сегодня во время презентации результатов и дальнейших шагов внедрения реформы энергоэффективности сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы сегодня ведем с 13-ю высшими учебными заведениями переговоры о том, чтобы готовить согласно компетенции, сертифицировать наших энергоаудиторов", - сказал Зубко.

Обучение, по его словам, будет осуществляться в рамках создания в Украине рынка энергоаудита.

Напомним, в апреле сообщалось, что Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства работает над упрощением процедуры предоставления разрешений на работы по повышению энергоэффективности.

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Теги публикации: Министерство регионального развития и строительства, энергетика, аудит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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