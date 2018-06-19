Вищі навчальні заклади можуть запровадити спеціальність енергоаудитора

Мінрегіон веде відповідні переговори з 13-ма вишами

Міністерство регіонального розвитку України веде переговори з 13-ма вищими навчальними закладами про запровадження спеціальності енергоаудитора. Про це сьогодні під час презентації результатів і подальших кроків впровадження реформи енергоефективності повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми сьогодні ведемо з 13-ма вищими навчальними закладами переговори про те, щоби готувати згідно з компетенцією, сертифікувати наших енергоаудиторів", - сказав Зубко.

Навчання, за його словами, здійснюватиметься у рамках створення в Україні ринку енергоаудиту.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства працює над спрощенням процедури надання дозволів на роботи по підвищенню енергоефективності.