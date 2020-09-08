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В Высшем совете правосудия обнаружили COVID-19

Киев, Вторник 08 сентября 2020 19:56
В Высшем совете правосудия обнаружили COVID-19
Фото: ВСП (lexinform.com.ua)
Автор: Максим Зайченко

В Высшем совете правосудия обнаружили коронавирусную болезнь. Заболел один из сотрудников учреждения.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия.

Как отмечается, заболевший сейчас на самоизоляции.

"Подтвердилось подозрение на заболевание COVID-19 у одного из работников Высшего совета правосудия. Сейчас инфицированное лицо находится на самоизоляции и не нуждается в госпитализации".

Также в ВСП установили круг контактных лиц зараженного - они протестированы на коронавирус.

Напомним, до этого в Киевском апелляционном суде обнаружили коронавирус. Учреждение продолжило работать в штатном режиме.

Кроме того, в Печерском районном суде Киева зафиксировали вспышку коронавируса.

Ранее РБК-Украина писало, что эпидемиологическая ситуация в Киеве и Украине будет ухудшаться.

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