У Вищій раді правосуддя виявили COVID-19

Фото: ВHП (lexinform.com.ua)

У Вищій раді правосуддя виявили коронавірусну хворобу. Захворів один зі співробітників установи.

Про це повідомляє прес-служба Вищої ради правосуддя.

Як зазначається, зараз хворий на самоізоляції.

"Підтвердилася підозра на захворювання COVID-19 в одного з працівників Вищої ради правосуддя. Зараз інфікована особа перебуває на самоізоляції та не потребує госпіталізації".

Також у ВРП встановили коло контактних осіб зараженого - вони протестовані на коронавірус.

Нагадаємо, до цього у Київському апеляційному суді виявили коронавірус. Заклад продовжив працювати у штатному режимі.

Крім того, у Печерському районному суді Києва зафіксували спалах коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що епідеміологічна ситуація в Києві та Україні буде погіршуватися.