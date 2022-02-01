Высотка в Киеве за 120 000 долларов: главу ГИАГ пытались подкупить

В Киеве пытались подкупить главу Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ) Украины Семена Кривоноса. В частности, представитель застройщика пытался решить вопрос о введении многоэтажки в эксплуатацию за 120 000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Сообщается, что сегодня детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили представителя одного из столичных застройщиков. Тот пытался подкупить главу ГИАГ.

"Следствием установлено, что указанное лицо предложило главе ГИАГ около 120 тысяч долларов за то, чтобы, несмотря на имеющиеся нарушения, общество-застройщик получило сертификат в готовности объекта к эксплуатации, а именно многоэтажки в Киеве. В настоящее время представитель застройщика задержан в порядке ст. 208 УПК", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что уголовное дело было открыто в декабре 2021 года по заявлению главы ДИАМ.