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Висотка в Києві за 120 000 доларів: главу ДІАМ намагалися підкупити

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Київ, Вівторок 01 лютого 2022 15:27
Висотка в Києві за 120 000 доларів: главу ДІАМ намагалися підкупити Фото: НАБУ викрило спробу підкупу глави ДІАМ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У Києві намагалися підкупити голову Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) України Семена Кривоноса. Зокрема, представник забудовника намагався вирішити питання про введення багатоповерхівки в експлуатацію за 120 000 доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Повідомляється, що сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили представника одного зі столичних забудовників. Той намагався підкупити главу ДІАМ.

"Слідством встановлено, що вказана особа запропонувала главі ДІАМ близько 120 тисяч доларів за те, щоб, незважаючи на наявні порушення, товариство-забудовник отримало сертифікат в готовності об'єкта до експлуатації, а саме багатоповерхівки в Києві. В даний час представник забудовника затриманий в порядку ст.208 КПК", - йдеться в повідомленні.

Також уточнюється, що кримінальну справу було відкрито в грудні 2021 року за заявою глави ДІАМ.

Нагадаємо, восени 2021 року Кабінет міністрів ліквідував Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ), замість неї запрацювала Державна інспекція архітектури та містобудування.

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