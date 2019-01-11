Висота снігового покриву в Карпатах продовжує зростати

Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Місцями висота снігового покриву перевищує 1,3 м

В Карпатах станом на 11 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 131 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становила -10,4 градуси морозу, висота снігового покриву становила від 33 до 101 см, сніг свіжий, стабільний. На Сл Плай, за даними синоптиків, температура повітря становила -11,6 градусів морозу, пориви вітру до 8 м/с та туман. Висота снігового покриву на вказаній ділянці становила від 26 до 79 см, сніг свіжий, пилоподібний, помірно закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -10,4 градусів, сніг. Висота снігового покриву становить 131 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Карпатах сьогодні, 11 січня, очікується помірна сніголавинна небезпека.

Як писало РБК-Україна, в Україні сьогодні, 11 січня, очікується погіршення погодних умов у деяких областях.