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Высота снежного покрова в Карпатах превысила 1,4 м

Новости » Общество    16.01.2019 - 11:52
Высота снежного покрова в Карпатах превысила 1,4 м
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Больше всего снега выпало на Драгобрате

В Карпатах по состоянию на 16 января 2019 года высота снежного покрова местами достигает 144 см. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на утро на Сл Пожежевская температура воздуха составила -8,1 градусов мороза, порывы ветра до 8 м/с, низкая облачность, видимость ограничена и снег. Высота снежного покрова на указанном участке составляет от 29 до 108 см, снег метелевых, слабо закреплен.

Также сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составила -7,1 градусов мороза, порывы ветра до 10 м/с, туман и снег. Высота снежного покрова составляет 28-79 см, снег свежий, пылевидный, умеренно закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -8,3 градусов мороза, снег, метель. Высота снежного покрова составляет 144 см", - говорится в сообщении.

Высота снежного покрова в Карпатах превысила 1,4 м

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине на сегодня, 16 января 2019 года, объявлено штормовое предупреждение.

Как писало РБК-Украина, в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

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