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В Карпатах сохраняется лавинная опасность

Новости » Общество    16.01.2019 - 09:23
В Карпатах сохраняется лавинная опасность
Иллюстративное фото (pixabay.com/skeeze)

В горах продолжаются снегопады и метели

В Карпатах сохраняется серьезная опасность схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным Гидрометцентра, 16 января в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, в Украине сегодня ожидается снег и до -10. По данным синоптиков, 16 января в западных областях Украины ожидается снег, днем с дождем, температура воздуха ночью от -1 до -6, днем от -1 до +4. На остальной территории без существенных осадков, ночью в восточных, Запорожской областях и в Крыму ожидается снег.

Отметим, во Львовской области из-за снегопадов накануне частично перекрыли движение транспорта в Золочевском районе. В частности, было затруднено движение на автодороге местного значения Перемышляны - Чемеринцы - Плугов. Решается вопрос о привлечении к ответственности работников дорожных служб.

 

Погода на сегодня: в Украине преимущественно без осадков, днем до +3
Новости Украины КарпатылавинаГСЧСсиноптики
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