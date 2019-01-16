В Украине объявлено штормовое предупреждение

Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

В Украине на сегодня, 16 января 2019 года, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня до конца дня в западных, Винницкой, Одесской и Николаевской областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует первому уровню уровню опасности - желтому.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 16 января 2019 года, на западе Украины ожидаются дожди с мокрым снегом, на остальной территории преимущественно без осадков, температура воздуха днем местами поднимется до +3. В Киеве сегодня осадков не ожидается, днем от -1 до -3, ночью от -5 до -7, ветер западный, 7-12 м/с.

Как писало РБК-Украина, в Карпатах сегодня сохраняется опасность схода лавин. Так, в связи со снегопадами и метелями в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей объявлена снеголавинная опасность третьего уровня. Кроме того, в горных районах Закарпатской области существует угроза схода снега на дороги.