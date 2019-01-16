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Висота снігового покриву в Карпатах перевищила 1,4 м

Новини » Суспільство    16.01.2019 - 11:52
Висота снігового покриву в Карпатах перевищила 1,4 м
Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Найбільше снігу випало на Драгобраті

В Карпатах станом на 16 січня 2019 року висота снігового покриву місцями досягає 144 см. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на ранок на Сл Пожежевська температура повітря становила -8,1 градусів морозу, пориви вітру до 8 м/с, низька хмарність, видимість обмежена та сніг. Висота снігового покриву на вказаній ділянці становить від 29 до 108 см, сніг хуртовинний, слабо закріплений.

Також повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становила -7,1 градусів морозу, пориви вітру до 10 м/с, туман та сніг. Висота снігового покриву становить 28-79 см, сніг свіжий, пилоподібний, помірно закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -8,3 градусів морозу, сніг, хуртовина. Висота снігового покриву становить 144 см", - йдеться у повідомленні.

Висота снігового покриву в Карпатах перевищила 1,4 м

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні на сьогодні, 16 січня 2019 року, оголошено штормове попередження

Як писало РБК-Україна, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами в горах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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