ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Высота снежного покрова в Карпатах превысила один метр

Новости » Общество    03.01.2019 - 12:25
Высота снежного покрова в Карпатах превысила один метр
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Больше всего снега выпало на Драгобрате

В Карпатах по состоянию на утро 3 января 2019 года высота снежного покрова превышает один метр. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра в Facebook.

По данным синоптиков, по состоянию на восемь часов утра на Сл Пожежевская температура воздуха составила -10,8 градусов мороза, порывы ветра до 7 м/с, облачно. Высота снежного покрова на указанном участке составляет 36-100 см, снег метелевых, нестабильный.

Кроме того, сообщается, что на Сл Плай температура воздуха составляла -10 градусов мороза, порывы ветра до 10 м/с, туман и снег. Как отмечается, на Сл Плай выпало до 81 см, снег свежий, пылевидный, умеренно закреплен.

"На снеголавинном посту Драгобрат температура воздуха -11,6 градусов мороза. Высота снежного покрова составляет 114 см", - говорится в сообщении.

Высота снежного покрова в Карпатах превысила один метр

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине до 5 января ожидается ухудшение погодных условий. Также сообщалось, что в Киеве сегодня ожидается облачная погода, снег и гололедица на дорогах.

Спасатели нашли в Карпатах заблудившуюся туристку Синоптики рассказали, когда в январе ожидается больше всего снега
Новости Украины снегКарпаты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь