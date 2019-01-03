ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Висота снігового покриву в Карпатах перевищила один метр

Новини » Суспільство    03.01.2019 - 12:25
Висота снігового покриву в Карпатах перевищила один метр
Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Найбільше снігу випало на Драгобраті

У Карпатах станом на ранок 3 січня 2019 року висота снігового покриву перевищує один метр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становила -10,8 градусів морозу, пориви вітру до 7 м/с, хмарно. Висота снігового покриву на вказаній ділянці становить 36-100 см, сніг хуртовинний, нестабільний.

Крім того, повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становила -10 градусів морозу, пориви вітру до 10 м/с, туман та сніг. Як зазначається, на Сл Плай випало до 81 см, сніг свіжий, пилоподібний, помірно закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -11,6 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 114 см", - йдеться у повідомленні.

Висота снігового покриву в Карпатах перевищила один метр

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні до 5 січня очікується погіршення погодних умов. Також повідомлялося, що у Києві сьогодні очікується хмарна погода, сніг та ожеледиця на дорогах.

Рятувальники знайшли в Карпатах заблукалу туристку Синоптики розповіли, коли в січні очікується найбільше снігу
Новини України снегКарпаты
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся