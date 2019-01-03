Висота снігового покриву в Карпатах перевищила один метр

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Найбільше снігу випало на Драгобраті

У Карпатах станом на ранок 3 січня 2019 року висота снігового покриву перевищує один метр. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на восьму годину ранку на Сл Пожежевська температура повітря становила -10,8 градусів морозу, пориви вітру до 7 м/с, хмарно. Висота снігового покриву на вказаній ділянці становить 36-100 см, сніг хуртовинний, нестабільний.

Крім того, повідомляється, що на Сл Плай температура повітря становила -10 градусів морозу, пориви вітру до 10 м/с, туман та сніг. Як зазначається, на Сл Плай випало до 81 см, сніг свіжий, пилоподібний, помірно закріплений.

"На сніголавинному посту Драгобрат температура повітря -11,6 градусів морозу. Висота снігового покриву становить 114 см", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні до 5 січня очікується погіршення погодних умов. Також повідомлялося, що у Києві сьогодні очікується хмарна погода, сніг та ожеледиця на дорогах.