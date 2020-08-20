Высота самого большого флага Украины будет почти 90 метров, - Кличко

Фото: строительство флагштока для самого большого флага Украины (kyivcity.gov.ua)

Специалисты уже завершили сооружение флагштока

Сооружение флагштока высотой почти 90 метров для самого большого флага Украины завершено.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Совсем скоро над киевскими холмами забреет крупнейший, главный флаг Украины. Специалисты уже завершили сооружение флагштока высотой почти 90 метров. А весит он 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. Также уже установили элементы подсветки крупнейшего государственного флага, который можно будет увидеть и ночью, практически с любой точки нашей столицы. Накануне Дня государственного флага мы откроем мемориал и торжественно поднимем главный флаг Украины. Построил город этот объект за средства меценатов, которым я очень благодарен", - написал Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко посетил строительную площадку, где устанавливали флагшток для самого высокого флага Украины и показал видео, как Киев готовится поднять главный флаг.

Как известно, День государственного флага отмечается 23 августа.