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Висота найбільшого прапору України буде майже 90 метрів, - Кличко

Київ, Четвер 20 серпня 2020 17:11
Висота найбільшого прапору України буде майже 90 метрів, - Кличко
Фото: спорудження флагштоку для найбільшого прапору України (kyivcity.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Фахівці вже завершили спорудження флагштоку

Спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів для найбільшого прапора України завершено.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів. А важить він 32 тонни. Розмір полотнища прапору - 16 на 24 метри. Також уже встановили елементи підсвітки найбільшого державного прапора, який можна буде побачити й вночі, практично з будь-якої точки нашої столиці. Напередодні Дня державного прапора ми відкриємо меморіал та урочисто підіймемо головний прапор України. Спорудило місто цей об’єкт за кошти меценатів, яким я дуже вдячний", - написав Кличко.

Нагадаємо раніше Віталій Кличко відвідав будівельний майданчик, де встановлювали флагшток для найвищого прапора України й показав відео, як Київ готується підняти головний прапор.

Як відомо, День державного прапора відзначається 23 серпня.

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