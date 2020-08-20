Висота найбільшого прапору України буде майже 90 метрів, - Кличко

Фото: спорудження флагштоку для найбільшого прапору України (kyivcity.gov.ua)

Фахівці вже завершили спорудження флагштоку

Спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів для найбільшого прапора України завершено.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Зовсім скоро над київськими пагорбами замайорить найбільший, головний прапор України. Фахівці вже завершили спорудження флагштоку висотою майже 90 метрів. А важить він 32 тонни. Розмір полотнища прапору - 16 на 24 метри. Також уже встановили елементи підсвітки найбільшого державного прапора, який можна буде побачити й вночі, практично з будь-якої точки нашої столиці. Напередодні Дня державного прапора ми відкриємо меморіал та урочисто підіймемо головний прапор України. Спорудило місто цей об’єкт за кошти меценатів, яким я дуже вдячний", - написав Кличко.

Нагадаємо раніше Віталій Кличко відвідав будівельний майданчик, де встановлювали флагшток для найвищого прапора України й показав відео, як Київ готується підняти головний прапор.

Як відомо, День державного прапора відзначається 23 серпня.