Кличко показал, как Киев готовится поднять главный флаг

Крупнейший в стране флагшток строят за средства меценатов
Мэр Киева Виталий Кличко посетил строительную площадку, где уже начали устанавливать флагшток для самого высокого главного флага Украины.
Видео с площадки Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.
"Неделя осталась до больших праздников для украинцев - Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости. Утром наведался на стройплощадку, где устанавливают самый большой, главный Флаг Украины. Работы активно продолжаются. Уже привезли конструкции", - отметил мэр.
Также, по его словам, накануне Дня Государственного Флага будет открыт мемориал.
"Установят флаг на киевских холмах, где открывается удивительный вид на наш город. И весь Киев будет видеть главный флаг нашего государства", - добавил он.
Друзі! Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний прапор України. Роботи активно тривають. І напередодні Дня Державного прапору ми відкриємо меморіал. Зводиться він за кошти меценатів.Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 16 серпня 2020 р.
Кличко отметил, что крупнейший в стране флагшток строят за средства меценатов.
Напомним, День Государственного Флага отмечается 23 августа.
Официальный праздник был утвержден указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года. Именно в этот день, в 1991 году, в сессионный зал Верховной рады был внесен сине-желтый флаг.