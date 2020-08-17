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Кличко показал, как Киев готовится поднять главный флаг

Киев, Понедельник 17 августа 2020 13:59
Кличко показал, как Киев готовится поднять главный флаг
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Крупнейший в стране флагшток строят за средства меценатов

Мэр Киева Виталий Кличко посетил строительную площадку, где уже начали устанавливать флагшток для самого высокого главного флага Украины.

Видео с площадки Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

"Неделя осталась до больших праздников для украинцев - Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости. Утром наведался на стройплощадку, где устанавливают самый большой, главный Флаг Украины. Работы активно продолжаются. Уже привезли конструкции", - отметил мэр.

Также, по его словам, накануне Дня Государственного Флага будет открыт мемориал.

"Установят флаг на киевских холмах, где открывается удивительный вид на наш город. И весь Киев будет видеть главный флаг нашего государства", - добавил он.

Друзі! Зранку навідався на будмайданчик, де встановлюють найбільший, головний прапор України. Роботи активно тривають. І напередодні Дня Державного прапору ми відкриємо меморіал. Зводиться він за кошти меценатів.

Опубліковано Віталієм Кличком Неділя, 16 серпня 2020 р.

Кличко отметил, что крупнейший в стране флагшток строят за средства меценатов.

Напомним, День Государственного Флага отмечается 23 августа.

Официальный праздник был утвержден указом тогдашнего президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года. Именно в этот день, в 1991 году, в сессионный зал Верховной рады был внесен сине-желтый флаг.

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