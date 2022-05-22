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Высокоточные ракеты, ПВО и MLRS. Ермак рассказал, какое оружие нужно Украине

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Киев, Воскресенье 22 мая 2022 10:38
Высокоточные ракеты, ПВО и MLRS. Ермак рассказал, какое оружие нужно Украине Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

На сегодня Украина нуждается в более тяжелом вооружении. Среди которого, в частности, высокоточные ракеты, ПВО и реактивные системы залпового огня MLRS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

"Украине нужно больше тяжелых вооружений. Нам надо получить высокоточные ракеты, дроны, системы ПВО/ПРО и боеприпасы. Мы все еще ждем MLRS. Украина благодарна за ленд-лиз. Нам нужно оружие. Без ограничений", - написал Ермак.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страх некоторых стран относительно передачи украинской армии систем MLRS приводит к увеличению цены, которую украинцам придется заплатить за свою свободу.

Также Зеленский поделился ожиданиями от второго заседания координационной группы по оказанию военной поддержки Украины, и заявил, он рассчитывает на поставки стране систем MLRS.

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