В високогір'ї Карпат висота снігового покриву досягла одного метру

Фото: сніг в Карпатах (facebook.com/lavyny.official)

Станом на 12:00 27 листопада у Карпатському регіоні сніг продовжується

В високогір'ї Карпат станом на ранок 27 листопада 2018 року сніговий покрив досяг одного метру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на восьму годину ранку 27 листопада висота снігового покриву в горах Закарпаття досягла 10 см сніг, в горах Буковини - до 10 см, в горах Прикарпаття (Львівська та Івано-Франківська області) - до 16 см, у високогір'ї Карпат - 22-33 см, місцями відмічаються намети до 1 м.

"Станом на 12:00 27.11.2018 у Карпатському регіоні сніг продовжується", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 27 листопада, у більшості областей очікується ускладнення погодних умов. В окремих районах - налипання мокрого снігу та ожеледь.

Окрім того, в Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю на дорогах 27 листопада у Києві. Так, сьогодні у Києві очікується хмарна погода, уночі та вранці сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів.