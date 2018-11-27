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В високогір'ї Карпат висота снігового покриву досягла одного метру

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 14:23
В високогір'ї Карпат висота снігового покриву досягла одного метру
Фото: сніг в Карпатах (facebook.com/lavyny.official)

Станом на 12:00 27 листопада у Карпатському регіоні сніг продовжується

В високогір'ї Карпат станом на ранок 27 листопада 2018 року сніговий покрив досяг одного метру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру у Facebook.

За даними синоптиків, станом на восьму годину ранку 27 листопада висота снігового покриву в горах Закарпаття досягла 10 см сніг, в горах Буковини - до 10 см, в горах Прикарпаття (Львівська та Івано-Франківська області) - до 16 см, у високогір'ї Карпат - 22-33 см, місцями відмічаються намети до 1 м.

"Станом на 12:00 27.11.2018 у Карпатському регіоні сніг продовжується", - йдеться у повідомленні.

В високогір'ї Карпат висота снігового покриву досягла одного метру

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні сьогодні, 27 листопада, у більшості областей очікується ускладнення погодних умов. В окремих районах - налипання мокрого снігу та ожеледь.

Окрім того, в Укргідрометцентрі попередили про ожеледицю на дорогах 27 листопада у Києві. Так, сьогодні у Києві очікується хмарна погода, уночі та вранці сніг, мокрий сніг, вдень без істотних опадів.

Погода на сьогодні: у Україні дощ з мокрим снігом, температура від -1 до +11 У Карпатах найближчими днями очікується до 30 см снігу
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