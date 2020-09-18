Высокий представитель ЕС едет в Украину

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 22 сентября с рабочим визитом прибудет в Украину. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, и украинскими министрами.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Как сообщается, во время визита Боррель планирует встретиться с Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Дмитрием Тараном. Кроме того, он планирует посетить Совещательную миссию Европейского Союза в Украине (EUAM).

Отметим, Боррель отложил свой первый визит в Украину, который был запланирован на 15 марта. Причиной такой отсрочки стало распространение коронавирусной инфекции и карантинные меры.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился с комиссаром Европейского союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ускорения работы над "промышленным безвизом".

Также ранее Боррель выступал за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и сохранение санкций против РФ.