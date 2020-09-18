ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Високий представник ЄС їде в Україну

П'ятниця 18 вересня 2020 20:20
Високий представник ЄС їде в Україну
Фото: Жозеп Боррель (flickr.com fotomaec)
Автор: Андрій Козловський

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 22 вересня з робочим візитом прибуде до України. У нього заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, та українськими міністрами.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Як повідомляється, під час візиту Боррель планує зустрітися з Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, міністром оборони Дмитром Тараном. Крім того, він планує відвідати Дорадчу місію Європейського Союзу в Україні (EUAM).

Зазначимо, Боррель відклав свій перший візит до України, який був запланований на 15 березня. Причиною такого відтермінування стало поширення коронавірусної інфекції та карантинні заходи.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба домовився з комісаром Європейського союзу з питань сусідства і розширення Олівером Варгеї про пришвидшення роботи над "промисловим безвізом".

Також раніше Боррель виступав за підтримку України у боротьбі з російською агресією та збереження санкцій проти РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика визит
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся