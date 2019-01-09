Высокими ценами на газ украинцы расплачиваются за коррупцию власти, - нардеп

Фото: Сергей Евтушок (Facebook)

В "Батькивщине" прокомментировали обнародованный меморандум МВФ

Высокими ценами на газ украинцы расплачиваются за коррупцию власти. Об этом заявив народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок, комментируя обнародованный Меморандум об экономической и финансовой политике по программе stand-by между Украиной и МВФ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Брать новые кредиты для погашения старых, за которые люди вынуждены будут рассчитываться дважды, – ошибочный путь. Сегодня завышенными ценами на газ, а завтра из этих же людей взыщут средства на обслуживание долга. Подорожание газа убивает страну, убивает доходы и надежды людей, которые уже не могут оплатить коммунальные услуги, мерзнут в своих квартирах, выпрашивают субсидии", – заявил политик.

Евтушок убежден, повышение тарифов – это не условие МВФ для получения следующего транша, "это результат плохих дипломатических способностей украинской власти".

"Согласно Конституции, недра принадлежат народу Украины. Люди должны покупать газ внутренней добычи по справедливой цене. Относительно сотрудничества с МВФ, то сбалансировать госбюджет надо не повышением цены на газ, а другими, более действенными, финансовыми инструментами. В частности, детенизация, деофшоризация. Надо было увеличивать собственную добычу, а не переписывать на коррупционное окружение президента отечественные газовые месторождения, разведанные за счет государства", – считает депутат.

По его мнению, новая власть сможет начать сотрудничество с международными кредиторами на выгодных условиях для государства, а не коррупционных чиновников.

"Новый президент будет думать о том, как поднять уровень экономики, как улучшить жизнь людей. Ведь сейчас, по данным МВФ, украинский ВВП на душу населения – самый низкий в странах Европы. Надо добиться такого развития, чтобы Украина сама могла кредитовать и избавилась от практики постоянных заимствований. Но первым решением нового президента станет снижение вдвое цены на газ для населения", – подчеркнул он.