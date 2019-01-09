Високими цінами на газ українці розплачуються за корупцію влади, - нардеп

Фото: Сергей Євтушок (Facebook)

У "Батьківщині" прокоментували оприлюднений меморандум МВФ

Високими цінами на газ українці розплачуються за корупцію влади. Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Сергій Євтушок, коментуючи оприлюднений Меморандум про економічну і фінансову політику за програмою stand-by між Україною та МВФ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

"Брати нові кредити для погашення старих, за які люди змушені будуть розраховуватись двічі, – хибний шлях. Сьогодні завищеними цінами на газ, а завтра з цих же людей стягнуть кошти на обслуговування боргу. Подорожчання газу вбиває країну, вбиває доходи і надії людей, які вже не можуть оплатити комунальні послуги, мерзнуть у своїх квартирах, випрошують субсидії", – заявив політик.

Євтушок переконаний, підвищення тарифів – це не умова МВФ для отримання наступного траншу, "це результат поганих дипломатичних здібностей української влади".

"Згідно з Конституцією, надра належать народу України. Люди повинні купувати газ внутрішнього видобутку за справедливою ціною. Щодо співпраці з МВФ, то збалансовувати держбюджет треба не підвищенням ціни на газ, а іншими, більш дієвими, фінансовими інструментами. Зокрема, детінізація, деофшоризація. Треба було збільшувати власний видобуток, а не переписувати на корупційне оточення президента вітчизняні газові родовища, розвідані за рахунок держави", – вважає депутат.

На його думку, нова влада зможе започаткувати співпрацю з міжнародними кредиторами на вигідних умовах для держави, а не корупційних високопосадовців.

"Новий президент думатиме про те, як підняти рівень економіки, як покращити життя людей. Адже зараз, за даними МВФ, український рівень ВВП на душу населення – найнижчий в країнах Європи. Треба добитися такого розвитку, щоб Україна сама могла кредитувати і позбавилась практики постійних запозичень. Але першим рішенням нового президента стане зниження удвічі ціни на газ для населення", – наголосив він.