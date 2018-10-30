Цена нефти Brent опустилась ниже 77 долларов за баррель

Brent торгуется на отметке 76,77 доллара за баррель
Цена нефти североморской марки Brent сегодня днем, 30 октября 2018 года, опустилась ниже 77 долларов за баррель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржевых торгов на сайте РБК.
По состоянию на 12:03 по киевскому времени цена нефти Brent находилась на уровне 76,77 доллара за баррель. Это на 1,06% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Отметим, давление на котировки нефти оказывает обвал финансовых рынков после заявлений США о намерении ввести пошлины на китайские товары стоимостью 257 млрд долларов при условии, что стороны не договорятся о завершении торговой войны между США и Китаем.
Напомним, ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждает, что Российская Федерация понесет миллиардные потери после запрета на заправку кораблей высокосернистым мазутом, который вступит в силу с 2020 года. Речь идет о том, с 2020 года будет запрещено заправлять корабли мазутом с содержанием серы выше 0,5%. Российская нефтяная отрасль понесет убытки, так как поставляет мазут в более 100 стран мира.