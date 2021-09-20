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Высокие темпы роста зарплат в Украине уже повлияли на инфляцию, - НБУ

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Украина, Понедельник 20 сентября 2021 13:14
Высокие темпы роста зарплат в Украине уже повлияли на инфляцию, - НБУ Фото: НБУ назвал причины высокой инфляции в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Динамика инфляции в Украине в целом соответствует базовому сценарию последнего макропрогноза Национального банка за июль 2021 года. Общая инфляция ожидаемо находится выше 10% под влиянием как временных, так и фундаментальных факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка 8 сентября относительно уровня учетной ставки, обнародованные на сайте НБУ.

Как отмечается в сообщении, участники дискуссии отметили, что одним из главных факторов такой инфляционной динамики является сохранение высокого уровня цен на мировых товарных рынках. Инфляция в странах - торговых партнерах Украины также остается на высоком уровне.

"Рост потребительских цен среди прочего подпитывается увеличением производственных затрат предприятий не только на сырье, но и на фонд оплаты труда. Высокие темпы роста зарплат отражают прежде всего общее оживление экономической активности и некоторые административные решения (повышение минимальной зарплаты, пересмотр зарплат в отраслях здравоохранения и образования, доплаты медикам). Давление в сторону роста зарплат, вероятно, также связано с оживлением миграционной активности и нехваткой квалифицированных кадров на рынке труда", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, устойчивым остается и потребительский спрос. Это подтверждается данными из разных источников: высокими темпами роста розничной торговли, рекордными продажами автомобилей, ускорением импорта потребительских товаров, активизацией зарубежного туризма, повышением цен на услуги сверх прогноза и т.п..

"С учетом такого развития событий члены КМП единодушно поддержали повышение учетной ставки до 8,5%", - говорится в сообщении.

Члены КМП также согласились, что сейчас важно не допустить разбалансировки инфляционных ожиданий. В условиях подорожания товаров каждодневного потребления и услуг ожидания домохозяйств могут быстро ухудшиться, что будет создавать дополнительное давление на цены. Соответственно монетарная политика должна оставаться последовательной и взвешенной.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года. Таким образом, НБУ продолжил цикл повышения ставок, начатый в марте и вызванный скачком инфляции.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июле 2021 года составила 14 345 гривен. За последний год (по сравнению с июлем прошлого года) зарплата выросла на 21,5%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) за год выросла на 10,2%.

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