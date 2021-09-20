Високі темпи зростання зарплат в Україні вже вплинули на інфляцію, - НБУ

Динаміка інфляції в Україні загалом відповідає базовому сценарію останнього макропрогнозу Національного банку за липень 2021 року. Загальна інфляція очікувано перебуває вище 10% під впливом як тимчасових, так і фундаментальних чинників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку 8 вересня щодо рівня облікової ставки, оприлюднені на сайті НБУ .

Як зазначається в повідомленні, учасники дискусії зазначили, що одним із головних чинників такої інфляційної динаміки є збереження високого рівня цін на світових товарних ринках. Інфляція в країнах - торговельних партнерах України також залишається на високому рівні.

"Зростання споживчих цін серед іншого підживлюється збільшенням виробничих витрат підприємств не лише на сировину, але й на фонд оплати праці. Високі темпи зростання зарплат відображають насамперед загальне пожвавлення економічної активності та деякі адміністративні рішення (підвищення мінімальної зарплати, перегляд зарплат у галузях охорони здоров'я й освіти, доплати медикам). Тиск у бік зростання зарплат, ймовірно, також пов'язаний із пожвавленням міграційної активності та нестачею кваліфікованих кадрів на ринку праці", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, стійким лишається й споживчий попит. Це підтверджується даними з різних джерел: високими темпами зростання роздрібної торгівлі, рекордними продажами автомобілів, прискоренням імпорту споживчих товарів, активізацією закордонного туризму, підвищенням цін на послуги понад прогноз тощо.

"З урахуванням такого розвитку подій члени КМП одностайно підтримали підвищення облікової ставки до 8,5%", - йдеться в повідомленні.

Члени КМП також погодилися, що зараз важливо не допустити розбалансування інфляційних очікувань. В умовах подорожчання товарів щоденного вжитку та послуг очікування домогосподарств можуть швидко погіршитися, що створюватиме додатковий тиск на ціни. Відповідно монетарна політика повинна залишатися послідовною та виваженою.