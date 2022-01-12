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Выслеживали несколько месяцев: под Винницей полиция задержала наркоторговца

Автор: Иванна Шовкун

8 января правоохранители задержали 45-летнего наркоторговца. Злоумышленник распространял амфетамин в Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Полиция несколько месяцев документировала преступления. Полицейский под прикрытием закупал у злоумышленника наркотики. Он продавал их по месту жительства. Задержали мужчину "на гарячем" - после очередной продажи психотропного средства.

В доме наркоторговца провели обыски. У него нашли и изъяли амфетамин, электронные весы, шприцы, боевые патроны. Вещественные доказательства направили на экспертизу.

Мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, который сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора. Правоохранителю грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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