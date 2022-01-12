Выслеживали несколько месяцев: под Винницей полиция задержала наркоторговца

8 января правоохранители задержали 45-летнего наркоторговца. Злоумышленник распространял амфетамин в Винницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.
Полиция несколько месяцев документировала преступления. Полицейский под прикрытием закупал у злоумышленника наркотики. Он продавал их по месту жительства. Задержали мужчину "на гарячем" - после очередной продажи психотропного средства.
В доме наркоторговца провели обыски. У него нашли и изъяли амфетамин, электронные весы, шприцы, боевые патроны. Вещественные доказательства направили на экспертизу.
Мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Напомним, правоохранители задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, который сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора. Правоохранителю грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.