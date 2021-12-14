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В Харьковской области полицейский продавал наркотики в помещении суда и СИЗО

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Харьковская область, Вторник 14 декабря 2021 15:10
В Харьковской области полицейский продавал наркотики в помещении суда и СИЗО Фото: полицейский продавал наркотики в помещении суда и СИЗО (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Правоохранители задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, который сбывал задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора. Правоохранителю грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, сбывавшего задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора", - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что полицейский входил в состав конвоя, перемещавшего арестованных из Харьковского следственного изолятора в суд. У него получалось даже передавать наркотики задержанным в помещении суда.

"После этого он контролировал, чтобы его "клиентов" не осматривали при возвращении в СИЗО. Деньги за такие услуги полицейский получал непосредственно во время продажи или впоследствии от родственников арестованных", - уточняют в ведомстве.

Фигуранта задержали 13 декабря во время очередного сбыта партии наркотических веществ в помещении СИЗО. В данный момент решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении в сбыте наркотических средств. Полицейскому грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 15 декабря в Киеве правоохранители задержали двоих наркоторговцев. У них изъяли наркотики на 1,5 млн гривен. Схему организовал 41-летний житель столицы. Для сбыта наркотиков он создал интернет-магазин. Среди "товара" были кокаин, метадон, LSD, экстази. Он отдавал наркотики покупателям сам или через закладки.

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