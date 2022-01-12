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Вистежували декілька місяців: під Вінницею поліція затримала наркоторговця

Автор: Іванна Шовкун

8 січня правоохоронці затримали 45-річного наркоторговця. Зловмисник поширював амфетамін у Вінницькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Вінницької області.

Поліція декілька місяців документувала злочини. Поліцейський під прикриттям купував у зловмисника наркотики. Він продавав їх за місцем проживання. Затримали чоловіка "на гарячому" - після чергового продажу психотропного засобу.

У будинку наркоторговця провели обшуки. У нього знайшли та вилучили амфетамін, електронні терези, шприци, бойові патрони. Речові докази надіслали на експертизу.

Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, правоохоронці затримали поліцейського Чугуївського райуправління у Харківській області, який збував затриманим наркотики у приміщеннях суду та слідчого ізолятора. Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

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