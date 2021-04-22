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Высланный украинский консул покинул РФ

Автор: Игорь Литвиненко

Высланный украинский консул Александр Сосонюк выехал из Российской Федерации вчера, 21 апреля. Он возьмет короткий отпуск, после чего вернется к работе во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк вчера оставил РФ. В Украине он планирует взять короткий отпуск, чтобы провести время с семьей и восстановить силы", - сообщил Николенко.

В МИД заявили, что работа украинских дипломатов в России, фактически на территории государства-агрессора, полна многочисленных вызовов.

"Люди работают в условиях усиленного давления, перманентных угроз провокаций. К тому же, имеет место пренебрежение российской стороной своим обязательствам в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности в части обеспечения безопасности иностранного дипломатического корпуса", - добавил Николенко.

В министерстве заявили, что высоко ценят работу Сосонюка и всех сотрудников украинских дипломатических учреждений в России.

"После отпуска консул вернется во внешнеполитическое ведомство и продолжит защищать национальные интересы нашего государства", - отметили в МИД.

Напомним, 16 апреля в Санкт-Петербурге ФСБ задержало украинского консула якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ". Позже РФ заявила, что Сосонюк должен покинуть территорию страны до 22 апреля.

При этом Украина в ответ выслала старшего дипломата посольства России в Украине Евгения Черникова. Он покинул Украину 21 апреля.

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