Не вышли из Суперлиги: УЕФА завел дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"

УЕФА возбудил дисциплинарное дело в отношении трех футбольных клубов, отказавшихся выйти из скандального турнира под названием Суперлига . Речь о клубах "Реал", "Барселона" и "Ювентус".

"Сегодня были назначены инспекторы УЕФА по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования потенциального нарушения нормативно-правовой базы УЕФА "Реалом", "Барселоной" и "Ювентусом" из-за так называемого проекта Суперлига", - заявили в УЕФА.

Дополнительную информацию о расследовании в отношении этих футбольных клубов обещают предоставить позже. За отказ выходить из Суперлиги клубам грозит отстранение от еврокубков на два сезона, а также на них могут наложить санкции руководители национальных чемпионатов.