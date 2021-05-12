Не вийшли з Суперліги: УЄФА завів справу проти "Реалу", "Барселони" та "Ювентусу"

УЄФА порушив дисциплінарну справу щодо трьох футбольних клубів, які відмовилися вийти зі скандального турніру під назвою Суперліга . Мова про клуби "Реал", "Барселона" та "Ювентус".

"Сьогодні були призначені інспектори УЄФА з етики та дисциплінарних питань для проведення дисциплінарного розслідування потенційного порушення нормативно-правової бази УЄФА "Реалом", "Барселоною" та "Ювентусом" через так званий проект Суперліга", - заявили в УЄФА.

Додаткову інформацію про розслідування щодо цих футбольних клубів обіцяють надати пізніше. За відмову виходити із Суперліги клубам загрожує відсторонення від єврокубків на два сезони, а також на них можуть накласти санкції керівники національних чемпіонатів.