Вышли посмотреть на сбитую ракету. В Каховке пятеро местных получили ранения, есть погибшие

В результате ранений, погибли два человека. Один из раненых находится в тяжелом состоянии в реанимации. Остальные же двое - средней тяжести.

Как отмечают в больнице, местные вышли на улицу посмотреть после услышанных взрывов.

"Обращаемся ко всем каховчанам и жителям нашей Каховской общины. Если слышите выстрелы или взрывы не ждите сообщений, не подходите к окнам, не выбегайте на улицу, чтобы зафиксировать", - пишет пресс-служба.