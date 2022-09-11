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Вышли неожиданно. Оккупанты не были готовы к наступлению ВСУ на Харьковском направлении, - ГУР

Фото: оккупанты не были готовы к наступлению ВСУ на Харьковском направлении (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские захватчики не были готовы к наступлению украинских войск в Харьковской области и увели оттуда значительное количество сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Главное управление разведки Минобороны.

Оккупант, который находится в Харьковской области, в перехваченном разговоре рассказал, что украинские военные "отрубают" трассу на Купянск. По его словам, если россиян отрежут от нее, у его подразделение не будет доступа к складу боеприпасов и топлива.

Россиянин также сказал, что оккупационная армия отвела значительные силы с Харьковского направления.

Другой захватчик отметил, что контрнаступление ВСУ стало неожиданностью для армии страны-агрессора. Он рассказал, что оккупанты одного подразделения отступили "до нуля", а высшее командование приказало им возвращаться.

Россиянин обвиняет высшее командование в том, что захватчики не смогли отразить наступление украинских сил.

"Это вы, бл*ть, все просрали. Вы же, нах*уй, и просто наступление просрали", - сказал он.

Напомним, оккупанты признаются, что их пытаются оставить на войне в Украине всеми способами. Так, руководство без их ведома продлевает контракты.

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Главное управление разведки