Вышли неожиданно. Оккупанты не были готовы к наступлению ВСУ на Харьковском направлении, - ГУР

Оккупант, который находится в Харьковской области, в перехваченном разговоре рассказал, что украинские военные "отрубают" трассу на Купянск. По его словам, если россиян отрежут от нее, у его подразделение не будет доступа к складу боеприпасов и топлива.

Россиянин также сказал, что оккупационная армия отвела значительные силы с Харьковского направления.

Другой захватчик отметил, что контрнаступление ВСУ стало неожиданностью для армии страны-агрессора. Он рассказал, что оккупанты одного подразделения отступили "до нуля", а высшее командование приказало им возвращаться.

Россиянин обвиняет высшее командование в том, что захватчики не смогли отразить наступление украинских сил.

"Это вы, бл*ть, все просрали. Вы же, нах*уй, и просто наступление просрали", - сказал он.