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Вийшли несподівано. Окупанти не були готові до наступу ЗСУ на Харківського напрямку, - ГУР

Фото: окупанти не були готові до наступу ЗСУ на Харківського напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники не були готові до наступу українських військ у Харківській області і відвели звідти значну кількість сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Головне управління розвідки Міноборони.

Окупант, який знаходиться в Харківській області, у перехопленій розмові розповів, що українські військові "відрубають" трасу на Куп'янськ. За його словами, якщо росіян відріжуть від неї, його підрозділ не матиме доступу до складу боєприпасів та палива.

Росіянин також сказав, що окупаційна армія відвела значні сили з Харківського напрямку.

Інший загарбник зазначив, що контрнаступ ЗСУ став несподіванкою для армії країни-агресора. Він розповів, що окупанти одного підрозділу відступили "до нуля", а вище командування наказало їм повертатися.

Росіянин звинуваючує вище командування у тому, що загарбники не змогли відбити наступ українських сил.

"Це ви, бл*ть, все просрали. Ви ж, нах*уй, і просто наступ просрали", - сказав він.

Нагадаємо, окупанти зізнаються, що їх намагаються залишити на війні в Україні усіма способами. Так, керівництво без їхнього відома продовжує контракти.

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