Вышинского обвиняют в попытке опровергнуть агрессию РФ против Украины

Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Соответствующие статьи Вышинский размещал в период с 2014 по 2018

Прокуратура обвинила руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского в размещении статей 72 "антиукраинского направления". Об этом 15 апреля заявили прокуроры Арно Лиллемяе и Евгений Комаровский в Подольском райсуде Киева, сообщает "Радио Свобода".

Прокуроры отмечают, что эти статьи Вышинский разместил в период с 2014 по 2018 годы. По версии прокуроров, материалы содержали "недостоверную, необъективную, предвзятую информацию относительно Украины, украинской власти и армии и опровергали российскую агрессию против Украины". Также обвинение считает, что эти материалы "оправдывали возможный выход отдельных регионов Донецкой и Луганской областей из состава Украины".

Прокуроры отметили, что агентство "РИА Новости-Украина" фактически было представительством госпредприятия МИА "Россия Сегодня". Однако оно было зарегистрировано как независимое юридическое лицо и получало финансирование не напрямую из Москвы, а через фирмы прокладки. Обвинение утверждает, что деньги поступали сначала от офшора с Кипра, а потом от компании "SPN Media Solutions DOO Beograd" из Сербии, конечным бенефициарным владельцем которой является МИА "Россия Сегодня". Эти компании якобы пересылали средства на счет ООО "Интерселект", директором которого является Вышинский. Прокуроры заявили, что по этой схеме с 2015 по 2018 годы экс-руководитель "РИА Новости-Украина" получил от МИА "Россия Сегодня" 257 тысяч 100 долларов США и 2 миллиона 134 тысячи евро.

15 апреля прокуроры успели зачитать 34 из 79 страниц обвинительного акта. Очередное заседание запланировано на 25 апреля.

РБК-Украина писало, что на прошлом заседании сторона обвинения заявила, что на интернет-ресурсе "РИА Новости Украина" содержались статьи с призывами к сепаратистским действиям, а также призывы к разжиганию этнической вражды.

Напомним, Подольский районный суд Киева 4 апреля провел первое заседание по делу Кирилла Вышинского после передачи обвинительного акта.