Вышинскому продлили арест

Подольский районный суд Киева 26 марта удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 мая 2019 года. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Решение коллегия суда приняла, рассмотрев ходатайства стороны обвинения. При этом судьи отказали защите в удовлетворении ходатайства о возвращении обвинительного акта прокурорам.

В свою очередь защита заявила об отводе коллегии судей, мотивируя свое ходатайство предвзятостью судей. В частности, ходатайство о продлении меры пресечения не обсуждалось участниками процесса. Суд удалился в совещательную комнату для решения вопроса о заявленном защитой отводе коллегии судей.

Напомним, 18 марта Вышинского доставили в Киев в Лукьяновское СИЗО. РБК-Украина писало, что прокуратура Автономной Республики Крым 6 марта 2019 года направила в суд обвинительный акт в отношении Вышинского.

Вышинского задержали в Киеве в мае 2018 года. В ходе обысков у него обнаружили российский паспорт. Ему сообщили о подозрении в ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Также задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.