Вишинському продовжили арешт

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Суд продовжив Кирилу Вишинському арешт до 24 травня

Подільський районний суд Києва 26 березня задовольнив клопотання прокуратури і продовжив головному редактору "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 24 травня 2019 року. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Рішення колегія суду прийняла, розглянувши клопотання сторони обвинувачення. При цьому судді відмовили захисту у задоволенні клопотання про повернення обвинувального акту прокурорам.

У свою чергу захист заявив про відвід колегії суддів, мотивуючи своє клопотання упередженістю суддів. Зокрема, клопотання про продовження запобіжного заходу не обговорювалося учасниками процесу. Суд пішов у дорадчу кімнату для вирішення питання про заявлений захистом відвід колегії суддів.

Нагадаємо, 18 березня Вишинського доставили в Київ в Лук'янівське СІЗО. РБК-Україна писало, що прокуратура Автономної Республіки Крим 6 березня 2019 року направила до суду обвинувальний акт стосовно Вишинського.

Вишинського затримали в Києві в травні 2018 року. У ході обшуків у нього виявили російський паспорт. Йому повідомили про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України. Також затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.