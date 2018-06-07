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Интервью

СБУ обнаружила у Вышинского договор с пропагандистским агентством РФ

НовостиПроисшествия    07.06.2018 - 20:15
Фото: изъятые договор и деньги (ssu.gov.ua)
Фото: изъятые договор и деньги (ssu.gov.ua)

Во время обыска у него также обнаружили более 200 тыс. долларов и предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили у главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского договор с пропагандиським агенством Росии. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым обнаружили договор с российским пропагандистским СМИ у задержанного Кирилла Вышинского", - говорится в сообщении.

Так, в ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении руководителя так называемого "РИА Новости-Украина" во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тыс. долларов, предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.

Фото: изъятые деньги и договор
 
Напомним, главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский во время заседания Апелляционного суда в Херсоне заявил, что выходит из украинского гражданства. Кроме этого, Вышинский также обратился к президенту России за защитой.
 
Также добавим, что в Киеве 15 мая 2018 года, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. В тот же день Вышинскому было объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ранее СБУ провела обыски в офисе компании.

 

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, пропаганда РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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