СБУ обнаружила у Вышинского договор с пропагандистским агентством РФ

Во время обыска у него также обнаружили более 200 тыс. долларов и предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906"

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили у главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского договор с пропагандиським агенством Росии. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

"Сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым обнаружили договор с российским пропагандистским СМИ у задержанного Кирилла Вышинского", - говорится в сообщении.

Так, в ходе досудебного следствия в уголовном производстве в отношении руководителя так называемого "РИА Новости-Украина" во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили в банковской ячейке Вышинского более 200 тыс. долларов, предмет, похожий на пистолет "Браунинг 1906", и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня" на руководство представительством на территории Украины.