ru
ua

Вышинский заявил, что не боится летать в Украину

Новости » В мире   

Но он не уверен в безопасности таких поездок

Обвиняемый в государственной измене главный редактор издания "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский заявил, что не обится летать в Украину после того, как он отправился в Россию в рамках обмена пленными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

На пресс-конференции в Москве Вышинский рассказал, что не испытывает страха перед полетами на Украину для участия в судах.

"Как буду летать в Киев на суды? Буду покупать билеты и летать. Насколько безопасно - не знаю. Я не боюсь. Жена и мать ставят условия - пока ни ногой. Буду принимать решение, не сегодня точно", - рассказал он.

Отметим, Вышинский был задержан Службой безопасности Украины 15 мая 2018 года. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене и создании подрывной пророссийской информационной сети на территории Украины. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. 28 августа 2019 года он был освобожден из-под стражи в Киеве.

Напомним, обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 7 сентября по формуле "35 на 35". В Украину вернулись, в том числе, 24 захваченных Россией моряка и других политзаключенных, среди которых Олег Сенцов, Павел Гриб, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Владимир Балух.

Ранее сообщалось, что судебное заседание по делу Вышинского пройдет ориентировочно 16 сентября.

Porsche презентовал свой первый электромобиль Курс доллара снизился на межбанке
Читать все новости