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В Арктике зафиксировали рекордное повышение температуры

Шпицберген, Понедельник 27 июля 2020 14:17
В Арктике зафиксировали рекордное повышение температуры
Фото: Арктика (pixabay.com mirluc)
Автор: Андрей Козловский

Предыдущая рекордная температура была установлена еще в 1979 году

На арктическом архипелаге Шпицберген, который находится в 1300 километров от Северного полюса, 25 июля была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеорологических наблюдений. Причиной этого стала тепловая волна.

Об этом сообщает AFP.

Таким образом, в Шпицбергене зафиксировали температуру 21,7 градуса Цельсия, что на 0,5 градуса больше предыдущего рекордного показателя, установленного еще в 1979 году. Также известно, что из-за тепловой волны в течение двух дней до установления рекорда температура превышала 21 градус. Обычно в этот период она не превышает 8 градусов.

Как отмечается, с 1971 по 2017 год температура на Шпицбергене уже поднялась на 3-5 градусов. По оценке авторов отчета "Климат Шпицбергена в 2100 году", к концу века она увеличится на 7-10 градусов.

Напомним, Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) ООН прогнозирует, что в ближайшие пять лет глобальные температуры повысятся более, чем на 1,5 градуса.

Также ранее сообщалось, что глобальное потепление наиболее повлияло на два украинских города.

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