Выше 1 тысячи долларов за кубометр: обнародована средняя цена импортного газа

Фото: стоимость импортного газа в январе 2022 года составила 1,16 тыс. долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Государственная налоговая служба Украины обнародовала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа в январе 2022 года. Цена составила 32 808,3 гривен или 1 161,5 долларов за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте Минэкономики.

Таким образом, по сравнению с декабрем цена выросла на 1,7% в гривневом эквиваленте и снизилась на 1,9% в долларовом. По сравнению с январем прошлого года цена импортного газа выросла на 365,7% в гривнах и на 364,4% в долларах.