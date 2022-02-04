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Вище 1 тисячі доларів за кубометр: оприлюднена середня ціна імпортного газу

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Україна, П'ятниця 04 лютого 2022 11:54
Вище 1 тисячі доларів за кубометр: оприлюднена середня ціна імпортного газу Фото: вартість імпортного газу в січні 2022 року склала 1,16 тис. доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного газу в січні 2022 року. Ціна склала 32 808,3 гривень або 1 161,5 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.

Таким чином, в порівнянні з груднем ціна зросла на 1,7% в гривневому еквіваленті і знизилася на 1,9% в доларовому.

Порівняно з січнем минулого року ціна імпортного газу зросла на 365,7% у гривнях і на 364,4% у доларах.

Вище 1 тисячі доларів за кубометр: оприлюднена середня ціна імпортного газу

Нагадавши, ціна імпортного газу впала до мінімуму в червні 2020 року - 88 доларів за тисячу кубометрів. Після цього вона зростала і досягла 250 доларів на початку 2021 року.

У грудні на європейських біржах ціна газу піднімалася вище 2000 доларів за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, у січні Національний банк України підвищив прогноз цін на природний газ на хабі ТТF в Нідерландах. Очікується, що середньорічна ціна складе 856 доларів за 1 тисячу кубометрів (у жовтні НБУ прогнозував 475 доларів).

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