Вище 1 тисячі доларів за кубометр: оприлюднена середня ціна імпортного газу

Фото: вартість імпортного газу в січні 2022 року склала 1,16 тис. доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного газу в січні 2022 року. Ціна склала 32 808,3 гривень або 1 161,5 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.

Таким чином, в порівнянні з груднем ціна зросла на 1,7% в гривневому еквіваленті і знизилася на 1,9% в доларовому. Порівняно з січнем минулого року ціна імпортного газу зросла на 365,7% у гривнях і на 364,4% у доларах.