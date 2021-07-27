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Выросло число жертв взрыва и пожара на химзаводе в Германии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Число погибших при взрыве и пожаре на крупнейшем в Европе химическом заводе, который находится в немецком Леверкузене, выросло до двух человек. Спасатели продолжают поиски пятерых сотрудников предприятия, которые пропали без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании Currenta, которой принадлежит аварийная промзона Chempark.

"Печальная уверенность в ходе спасательных работ: в результате взрыва погиб еще один человек", - сообщили в компании.

Там отметили, что в результате взрыва и последовавшего за ним пожара пострадал 31 сотрудник предприятия. "Один из них находится в смертельной опасности", - уточнили в пресс-службе.

Пятеро сотрудников по-прежнему считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и двух пострадавших в результате взрыва в Германии.

РБК-Украина сегодня писало, что на химзаводе в Германии произошел мощный взрыв.

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