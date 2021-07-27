Зросла кількість жертв вибуху і пожежі на хімзаводі в Німеччині

Кількість загиблих під час вибуху і пожежі на найбільшому в Європі хімічному заводі, який знаходиться в німецькому Леверкузені, зросла до двох осіб. Рятувальники продовжують пошуки п'ятьох співробітників підприємства, які зникли безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії Currenta , якій належить аварійна промзона Chempark.

"Сумна впевненість в ході рятувальних робіт: в результаті вибуху загинула ще одна людина", - повідомили в компанії.

Там зазначили, що в результаті вибуху і пожежі, що послідувала за ним, постраждав 31 співробітник підприємства. "Один з них знаходиться в смертельній небезпеці", - уточнили в пресслужбі.

П'ятеро співробітників як і раніше вважаються зниклими безвісти. Їх пошуки тривають.