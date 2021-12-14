Выросли цены на масло, яйца и сахар: в Минэкономики рассказали причины

Стало известно, почему в Украине выросли цены на продукты питания. Об этом рассказала министр экономики страны Юлия Свириденко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".
На вопрос о том, почему в Украине подорожали масло, яйца, сахар, министр экономики ответила, что это не связано с деятельностью украинского правительства.
"Это не результат деятельности украинского правительства, а результат деятельности развитых стран, боровшихся с последствиями COVID", - отметила Свириденко.
По ее словам, большинство стран печатали средства.
"Исходя из того, что экономика страны открыта, мы импортировали эту инфляцию... (Цены растут, - ред.) потому что есть мировые цены, потому что есть открытая экономика Украины, мы экспортируем эти продукты, поэтому этот рост и происходит", - сказала Свириденко.
Она добавила, что цены ростут на мировых рынках.
"На цены на мировых рынках мы не можем повлиять", - добавила министр.
Напомним, что инфляция в Украине замедлилась, но на рост цен это не повлияло. В НБУ объяснили, почему так происходит.