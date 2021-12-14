UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Выросли цены на масло, яйца и сахар: в Минэкономики рассказали причины

Автор: Наталья Скороход

Стало известно, почему в Украине выросли цены на продукты питания. Об этом рассказала министр экономики страны Юлия Свириденко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра экономики Украины Юлии Свириденко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".

На вопрос о том, почему в Украине подорожали масло, яйца, сахар, министр экономики ответила, что это не связано с деятельностью украинского правительства.

"Это не результат деятельности украинского правительства, а результат деятельности развитых стран, боровшихся с последствиями COVID", - отметила Свириденко.

По ее словам, большинство стран печатали средства.

"Исходя из того, что экономика страны открыта, мы импортировали эту инфляцию... (Цены растут, - ред.) потому что есть мировые цены, потому что есть открытая экономика Украины, мы экспортируем эти продукты, поэтому этот рост и происходит", - сказала Свириденко.

Она добавила, что цены ростут на мировых рынках.

"На цены на мировых рынках мы не можем повлиять", - добавила министр.

Напомним, что инфляция в Украине замедлилась, но на рост цен это не повлияло. В НБУ объяснили, почему так происходит.

Читайте РБК-Украина в Google News
Экономика УкраиныИнфляция в Украине