Зросли ціни на олію, яйця та цукор: у Мінекономіки розповіли причини

На питання про те, чому в Україні подорожчали масло, яйця, цукор, міністр економіки відповіла, що це не пов'язано з діяльністю українського уряду.

"Це не результат діяльності українського уряду, а результат діяльності розвинених країн, які боролися з наслідками COVID", - зазначила Свириденко.

За її словами, більшість країн друкували кошти.

"Виходячи з того, що економіка країни відкрита, ми імпортували цю інфляцію... (Ціни ростуть, - ред.) тому що є світові ціни, тому що є відкрита економіка України, ми експортуємо ці продукти, тому це зростання і відбувається", - сказала Свириденко.

Вона додала, що ціни зростають на світових ринках.

"На ціни на світових ринках ми не можемо вплинути", - додала міністр.