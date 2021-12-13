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Инфляция в Украине замедлилась до 10,3%. Но цены все равно растут

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 10:47
Инфляция в Украине замедлилась до 10,3%. Но цены все равно растут Фото: цены в Украине продолжают расти (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Потребительская инфляция в ноябре 2021 года инфляция в годовом исчислении замедлилась до 10,3% (с 10,9% в октябре). Но цены в месячном исчислении цены выросли на 0,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Сообщается, что потребительская инфляция ожидаемо продолжает замедляться, но до сих пор остается выше прогнозируемой. По данным НБУ, это обусловлено подорожанием энергоресурсов и сырья, а также увеличением затрат бизнеса на оплату труда.

Базовая инфляция в ноябре незначительно ускорилась (до 7,7% г/г с 7,6% г/г в октябре). В частности, подорожали обработанные продовольственные товары - на 13,3% г/г, в том числе на макароны, хлеб, молочные и мясные продукты. Благодаря новому урожаю снизились темпы роста цены на подсолнечное масло.

Снизились темпы роста цен на фрукты и овощи. В частности, яблоки и цитрусовые продолжали дешеветь, снизились и цены на помидоры, а подорожание огурцов замедлилось. Продолжают снижаться темпы роста цен на сахар из-за высокого урожая сахарной свеклы.

В то же время ускорились темпы роста стоимости услуг - 10,1 г/г (подорожали услуги кинотеатров, спортзалов, гостиниц, химчисток и заведений общепита). Рост цен на топливо незначительно замедлился (до 33,6% г/г).

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с начала 2021 года рост цен составил 9,4%, а также расписало, что подорожало больше всего.

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