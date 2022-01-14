Как выросли пенсии украинцев за 2021 год и сколько "съела" инфляция

По данным ПФУ, средний размер пенсии год вырос на 484,02 гривен или на 13,8% до 3 991,53 гривен.

При этом количество пенсионеров сократилось на 289 837 человек до 10 841 117.

По данным ПФУ, самый высокий уровень пенсий в Киеве - 5 474,46 гривен, в Донецкой - 5 062,09 гривен и Луганской областях - 4 723,34 гривен.

Отметим, официальный уровень инфляции в Украине в 2021 году составил 10,0%. Средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросли 13,3%.