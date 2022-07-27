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Цена на газ в Европе приближается к историческому максимуму

Фото: Цена на газ в Европе снова выросла (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Цена на газ в Европе продолжает расти и стремительно двигаться к своему историческому максимуму. Стоимость голубого топлива уже преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Так, цена на газ заметно увеличилась утром 27 июля. Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до 2308,08 доллара за тысячу кубов.

Рост цены на голубое топливо наблюдается уже третий день. После того, как 25 июля российский "Газпром" заявил о сокращении поставок "Северным потоком", якобы из-за необходимости ремонта одной из турбин.

Российская компания остановила работу заявленной турбины 27 июля. Впоследствии прокачка газопроводом снизилось аж на 20%.

Отмечаем, что исторический рекорд цены на газ составляет более 2900 долларов. Этой отметки стоимость достигла 7 марта.

Напомним, страны-члены Европейского Союза 26 июля достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой.

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Цена на газГаз